АМК: Преференции Нафтогаза по химпредприятиям нужно отменить

Антимонопольный комитет Украины (АМК) обязал Министерство промышленной политики Украины устранить ограничение относительно выбора предприятиями химической промышленности поставщиков природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, в частности, по требованию АМК Минпромполитики внесет изменения в свои приказы, которыми предоставлялось привилегированное право НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерней компании «Газ Украины» на поставку газа химическим предприятиям.

Как установил комитет, своими актами министерство определило указанные компании единственными поставщиками природного газа предприятиям химической отрасли.

«Принимая решение, комитет исходил из того, что постановление Кабинета Министров №359, во исполнение которого министерство выдавало свои акты, не содержит ограничений относительно поставщиков природного газа химическим заводам, а кроме НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Газ Украины», 421 компания имеет лицензию на продажу природного газа в Украине, права которых ограничило Минпромполитики», – отмечается в сообщении АМК.

По информации пресс-службы АМК, Минпромполитики согласилось с требованиями комитета и работает над их выполнением.

Как сообщал УНИАН, постановлением №359 от 14 апреля т.г. Кабмин освободил химпредприятия от уплаты сбора в виде целевой надбавки на природный газ до 1 января 2010 года.

Справка УНИАН. Химический комплекс Украины потребляет в среднем почти 8,3 млрд. куб. м природного газа в год, при этом основное потребление его приходится на производство минеральных удобрений. Крупнейшими потребителями природного газа для производства указанной продукции являются шесть азотных предприятий (ОАО "ДнепроАзот", ОАО "Одесский припортовый завод", ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот", ОАО "Ривнеазот", ОАО "Азот" (Черкассы), ОАО "Концерн "Стирол" (Горловка), которые ежегодно потребляют почти 7,74 млрд. куб. м природного газа, а также ЗАО "Крымский Титан" и ОАО "Сумыхимпром", которые производят более 90% общего объема фосфорных удобрений.