“Зеленый” Lanos, слишком дорогой Opel и новый Chevrolet...

В шестой раз Киев 11-13 сентября проводил “Столичное Автошоу”. Старт- полдень, пятница, температура около 30, девушки в обтягивающих комбинезонах раздают рекламные проспекты, со сцены, установленной перед входом в «Автоцентр на Столичном», доносится знакомый голос ведущего телепередачи «Караоке на Майдане», пытающегося перекричать какофонию из рекламных объявлений и музыки, несущейся со всех сторон, ну и, конечно, все это на фоне сверкающих авто. Одним словом, все, как всегда, хотя и не совсем. В этом году организатор шоу - корпорация “УкрАвто” постарался максимально приблизить мероприятие к выставке-продаже, анонсировав возможность приобретения автомобилей по ценам на 10-15% ниже, чем в салонах. Если же подходить к автошоу с точки зрения его первоначального предназначения как места для презентации новых моделей автомобилей, то присутствовали и они. Пусть новинки и были лишь украинского значения - уже засветившиеся на крупнейших мировых автосалонах Opel Insignia и Chevrolet Cruze, но в кризис и это не плохо. Отечественный автопром ничем новым не порадовал, но зато презентовал свой вариант “зеленого” автомобиля.

Наш «зеленый» ближе к “салатовому”

Запорожский автозавод совместно с "АвтоЗАЗ-сервис" и компанией "Микроклеточная технология Украина" представили на «Столичном Автошоу» ЗАЗ Lanos, отвечающий экологическим стандартам Евро-4 и оборудованный системой очистки воздуха в салоне "ЭкоАвто". Если с Евро-4 все понятно – нормальный европейский подход к снижению вредных выбросов в атмосферу самым массовым украинским автомобилем, то о системе "ЭкоАвто" стоит сказать отдельно. Последняя, по словам разработчиков, является уникальной.

Всем известно, что год из года количество автолюбителей в нашей стране растет, а вместе с этим растет и время, которое владелец авто проводит за рулем. Больше машин – больше пробок. Даже если вы пользуетесь автомобилем только для того, чтобы добраться до работы, а затем домой, вы все равно находитесь в своей машине минимум часа два ежедневно. Все это время вам приходится вдыхать выхлопные газы находящихся вокруг авто. Что уж говорить о тех, кто зарабатывает на жизнь, крутя баранку по 8 часов в день… Им действительно не позавидуешь. Чтобы защитить водителя и пассажиров от вредных для здоровья веществ и была разработана система "ЭкоАвто". Основной ее составляющей является "Экосепт", созданный на основе натуральных растительных компонентов естественного происхождения.

Вмонтированный в систему вентиляции автомобиля "Экосепт" позволяет в несколько раз снизить концентрацию вредных химических компонентов в воздухе, поступающем в салон автомобиля. Кроме того, система "ЭкоАвто" улавливает вредные химические вещества, которые выделяются из материалов салона, резиновых ковриков и средств по уходу за автомобилем. "Экосепт" очищает салон от микроскопических грибков, вирусов и бактерий, которые собираются в системе вентиляции и кондиционирования. Единственным минусом системы можно считать тот факт, что она лишит вас возможности наслаждаться запахом “нового автомобиля”, который так знаком всем, кто хоть раз сидел за рулем не бывшего в употреблении авто. Еще одним приятным нюансом "ЭкоАвто", по словам разработчиков, является поглощение табачного дыма, при работе системы запах исчезает в течение 3-4 минут. Главное, чтобы все прелести "ЭкоАвто", заявленные разработчиками, оказались реальностью, а не дополнительным фильтром в системе вентиляции…

В целом, называть Lanos, отвечающий нормам Евро-4 и оборудованный системой "ЭкоАвто", «зеленым» было, мягко говоря, преувеличением. Применение термина «зеленый автомобиль» оправдано по отношению к авто с гибридными двигателями, способными работать на разных видах топлива, или к электромобилям, но никак не к заурядной бензиновой легковушке. Так что пока Lanos дотягивает лишь до «салатового».

Chevrolet Cruze и конец украинского Aveo

Chevrolet Cruze впервые был показан публике почти год назад на Парижском автосалоне. В Украине его продажи должны начаться этой осенью. Модель пришла на смену достаточно популярному в Украине Chevrolet Lacetti. Автомобиль получился действительно симпатичный, выглядит заметно энергичнее своего предшественника. Но, как отмечают эксперты, во внешних формах Cruze много заимствований, а с учетом того, что дизайн машины разрабатывался в Корее, это скорее дань корейским традициям, чем недочет. Внутреннее оформление салона на достаточно высоком уровне и может вызвать откровенное неприятие только у автоэстетов, на которых дизайнеры, собственно, и не рассчитывали. Что касается чисто технических характеристик, то тут все тоже на добротном среднем уровне. Chevrolet Cruze оснащается двумя вариантами бензиновых двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра, а также двухлитровым турбодизелем. Автомобиль собирается на платформе Opel Astra, что заметно улучшает его ходовые характеристики в сравнении с Lacetti. В общем, все не плохо, кроме одного, цена Cruze ожидается едва ли не в полтора выше, чем у Lacetti.

Если уж речь зашла о Chevrolet, то нельзя не вспомнить и об Aveo, которая за последние пару лет прочно заняла свое место на украинских дорогах. В ходе пресс-конференции, состоявшейся в рамках «Столичного Автошоу», генеральный директор компании «УкрАвтоЗАЗ-Сервис» Олег Кривовяз сообщил, что крупноузловая сборка этого автомобиля в Украине (собирался на Ильичевском заводе автомобильных агрегатов ЗАО «ЗАЗ») будет прекращена. По его словам, со следующего года сборка авто для украинского рынка будет осуществлять на польском заводе FSO, подконтрольном корпорации «УкрАвто». Таким образом, Aveo станет для нас полностью импортным автомобилем. В этой связи было очень интересно узнать мнение главы «УкрАвтоЗАЗ-Сервис» относительно законопроекта о 15% автомобильном сборе. Документом в несколько закамуфлированной форме предлагается с 2010 года обложить все импортные автомобили фактически дополнительной пошлиной. По мнению экспертов, законопроект разрабатывался, в первую очередь, в угоду хозяевам Запорожского автозавода. Тем более неожиданным было мнение Олега Кривовяза, имеющего к ЗАЗу непосредственное отношение. «Я убежден, что для поддержания отечественного автопрома в условиях кризиса следует освободить его от уплаты НДС. Что касается законопроекта об автомобильным сборе, то с нами по этому поводу никто не советовался. Его принятие будет раздражать ВТО и негативно отразится на украинском авторынке», - сказал О.Кривовяз и добавил: «Считаю принятие этого законопроекта не логичным и маловероятным».

Так что будем надеяться, что и в следующем году у среднего украинца останется возможность подыскать себе более менее доступный импортный автомобиль. Жаль, что еще одну новинку, представленную на автошоу, к доступным никак не отнесешь, а хотелось бы…

Insignia и все, все, все...

Несмотря на все невзгоды, которые обрушились на Opel в последний год, флагман его модельного ряда Insignia действительно заслуживает внимания. Автомобиль выглядит не по-опелевски шикарно. В жесточайшей борьбе с ведущими европейскими брендами Insignia стал победителем конкурса «Европейский автомобиль 2009 года». Что тут еще можно добавить? Лишь то, что, как и в случае с Chevrolet Cruze лучше, значит дороже. Минимальная цена на самую «бедную» комплектацию Insignia будет составлять 22 тысячи евро. Так что гражданам со средне украинским доходом остается созерцать это чудо техники лишь со стороны.

Конечно, автошоу не ограничилось экозапорожцами и дорогими новинками от недорогих брендов. Кроме них на “Столичном Автошоу” были представлены традиционные для его организатора - “УкрАвто” марки: Mercedes, Chrysler, Jeep, Dodge, Cadillac, Chery, Kia, Nissan, Toyota и Lada.

В заключение стоит отметить, что изюминкой автошоу стала выставка ретро автомобилей, среди которых лично меня очаровал Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Двери этого легендарного родстера 1950-х открываются вверх, за что он и получил свое название Gullwing (Крыло чайки). Этот автомобиль яркий пример того, что истинным дизайнерским шедеврам время ни почем. Будем надеяться, что, если в 2010 году Mercedes-Benz выполнит свое обещание и выпустить на рынок наследника этой знаменитой модели, мы сможем увидеть его на киевском автошоу не через 50 лет после презентации.

Петр Черных (УНИАН)