Условия использования средств из Стабфонда изменятся

Кабинет министров Украины в проекте Государственного бюджета на 2010 год предлагает изменить условия использования предприятиями средств, полученных из Стабилизационного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, о внесении таких изменений в проект бюджета сообщил сегодня в ходе презентации документа общественности в Украинском доме и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Мы предлагаем ввести норму, в соответствии с которой средства Стабилизационного фонда могут использоваться исключительно либо на возвратной основе, если это предприятие не государственной формы собственности, либо путем увеличения активов предприятий и субъектов государственного сектора экономики, либо путем капитализации инвестиций со стороны государства – то есть в обмен на корпоративные права субъектов, которые получают эти средства», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что введение такой нормы улучшит конкуренцию предприятий и позволит снизить возможность нарушений при использовании этих средств.