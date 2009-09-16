Объявлен победитель летней акции «Звездное лето»

25 сентября компания «Фокстрот. Техника для дома» отмечает 15-летие со дня основания. Если в цифрах измерять вес компании-именинницы – это 278 магазинов, 4 торговые сети («Фокстрот», «FoxMart», «Техношара», «Цифровая техника»), более 7 тысяч сотрудников по всей стране и свыше 2 миллионов лояльных клиентов – владельцев карт комфорта и участников программы лояльности. А еще это - в среднем до 25 проводимых ежегодно акций для лояльных клиентов.

В сентябре компания объявила о победителе 18-ой по счету в этом году акции «Звездное лето». Ею стала жительница г. Калуш (Ивано-Франковская обл.) Мария Салитра, которая получила в подарок от организатора акции телевизор SHARP LC32A47.

«Я была потрясена и до конца не верила, но очень и очень рада. У родственников до сих пор нет слов, ведь такое бывает крайне редко», - делится впечатлениями М. Салитра.

Претендентами на приз были все владельцы карт комфорта «Фокстрота» - 2 369 916 участников, которые с июня до конца августа совершили три и более покупок в сети супермаркетов «Фокстрот». Причем стоимость покупки в учет не бралась, что существенно облегчало участникам путь к выигрышу. Участником Программы Комфорта сети «Фокстрот» М. Салитра стала в 2007 году. Раз в два-три месяца она совершала покупки в супермаркетах сети. Но во время акции «Звездное лето» она совершила три покупки. И готовится принимать активное участие в последующих акциях от Программы комфорта сети «Фокстрот».