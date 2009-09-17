BMW пересмотрит отношения с Magna

Концерн BMW намерен пересмотреть свои деловые отношения с производителем автокомплектующих Magna, который после приобретения автоконцерна Opel фактически переходит для BMW из разряда поставщиков в разряд конкурентов, заявил финансовый директор BMW Фридрих Айхинер.

Напомним, руководство американской корпорации General Motors на прошлой неделе объявило о продаже контрольного пакета акций своей немецкой дочерней компании Opel австро-канадско-российскому консорциуму Magna-Сбербанк. В результате сделки консорциум Magna-Сбербанк получит 55% акций компании, работники Opel - 10%, а GM оставляет в своем распоряжении 35% акций.

"Мы должны подумать: какие технологии мы хотим отдать в руки конкуренту. Это должно быть серьезно обдумано", - сказал Айхинер, которого цитируют местные СМИ.

"До настоящего момента мы с Magna вели тесную совместную работу, но стратегия изменилась. Теперь мы имеем дело с производителем автомобилей", - сказал он.

В то же время, отметил Айхинер, никакого решения BMW пока не принял, передает РИА "Новости".

Компания Magna International - один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих. Компания поставляет детали для автомобилей ведущих мировых марок, в том числе Ford, Toyota, Honda, Volkswagen, Porsche, General Motors, DaimlerChrysler. Magna имеет филиалы в 25 странах, число ее сотрудников составляет около 74 тысяч человек.

Ранее руководство Volkswagen заявило, что Magna в случае покупки Opel станет конкурентом крупнейшего немецкого автоконцерна, и ему придется отказаться от поставок Magna.