КС получил представление Президента по ОПЗ

Сегодня в Конституционный Суд Украины поступило представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно распоряжения Кабинета министров о приватизации Одесского припортового завода в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

В частности, Президент просит КС рассмотреть вопрос о конституционности распоряжения Кабмина от 3 декабря 2008 года № 1517-р «Об утверждении перечней хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (доли) которых подлежат продаже, государственных предприятий, холдинговых компаний и открытых акционерных обществ, которые подлежат подготовке к продаже в 2009 году» в части определения подлежащего к продаже в 2009 году государственного пакета акций открытого акционерного общества «Одесский припортовый завод».

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Президент своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря в 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года – несмотря на Указ Президента.

***Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.