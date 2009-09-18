Профсоюзы создали рабочую группу для разработки проекта Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями на 2010-2011 гг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины, такое решение было принято по результатам первого заседания новосозданного Национального совместного представительского органа профсоюзов и профсоюзных объединений.

В профсоюзах напоминают, что срок действия действующего Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами заканчивается в конце этого года. Настоящий документ содержит договоренности сторон социального диалога по основным социальным гарантиям для наемных работников.

Также на заседании была обсуждена социально-экономическая ситуация в Украине и перспективы развития профсоюзного движения. Были высказаны предложения относительно принятия Трудового кодекса Украины, закона «О социальном диалоге в Украине», изменений и дополнений к другим законам, регулирующими деятельность профсоюзов.

По словам председателя Национального форума профсоюзов Украины Мирослава ЯКИБЧУКА, разработку Генерального соглашения следует синхронизировать с бюджетным процессом.

«Мы будем пытаться повлиять на социальные показатели бюджета и отразить их в Генеральном соглашении. В нынешнем проекте госбюджета занижен уровень прожиточного минимума до 681 гривни в месяц, хотя реальные потребности граждан – это 1500-2300 гривен, в зависимости от региона», – подчеркнул он.

В новосозданный совместный представительский орган на сегодня входят три профобъединения: Национальный форум профсоюзов Украины, Национальная конфедерация профсоюзов Украины и Конфедерация свободных профсоюзов Украины.