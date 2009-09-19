Кабмин продлит антикризисную программу для металлургов

Кабинет Министров намерен пролонгировать действие антикризисной программы для металлургической отрасли.

Об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО во время посещения Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского» (Днепродзержинск), сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

По ее словам, в соответствии с антикризисной программой правительства для предприятий металлургической отрасли была снижена стоимость коксующегося угля, предоставлены государственные гарантии, снижены цены на газ и на перевозку по железной дороге. При этом премьер-министр напомнила, что правительство уже трижды пролонгировало эту программу.

«Обещаю еще раз вам пролонгировать антикризисную программу и профинансировать все экологические программы для Днепродзержинска», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она подчеркнула, что сегодня Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского загружен на 97%, имеет рынки сбыта, выплачивает зарплату и дает работу многим предприятиям отрасли.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала владельцев металлургических предприятий выполнять подписанный с правительством меморандум, в частности, относительно соблюдения социальных гарантий для работников предприятий. «Если владельцы не будут выполнять этот меморандум, то мы его прекратим и будем требовать соблюдения условий, которые необходимы трудовому коллективу», – сказала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения 10 ноября 2008 года подписали Меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци».

Позже Кабинет Министров пролонгировал действие меморандума по предоставлению преференций предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) до конца текущего года, одновременно ужесточив условия их предоставления. Обязательным условиями предоставления преференций для предприятий ГМК в рамках пролонгированного меморандума предусмотрены: запрет реализации продукции на внутреннем рынке по ценам, превышающим экспортные, отсутствие задолженности по заработной плате и социальным отчислениям, а также отсутствие задолженности за поставленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».