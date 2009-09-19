Семенюк-Самсоненко: 29 сентября приватизация ОПЗ не состоится

Экс-председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО убеждена, что 29 сентября приватизация Одесского припортового завода не состоится.

Об этом она заявила в эфире “Пятого канала”.

По ее словам, Президент действует в рамках закона, и, до принятия программы приватизации, имеет право останавливать приватизацию ОПЗ.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля с.г. объявил конкурс о продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. С начала объявления конкурса о продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в Антимонопольный комитет обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе относительно его приватизации.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 17 сентября № 747/2009 приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрены проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод". Одновременно Президент направил представление в КСУ. В тот же день Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится 29 сентября, несмотря на указ президента.

Окружной административный суд г. Киева запретил осуществлять любые действия относительно приватизации ОАО “Одесский припортовый завод”. Такое решение суд принял по иску экс-председателя Фонда государственного имущества Украины В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ОАО «Азот» (Черкассы) об остановке приватизации данного предприятия.

В ФГИУ заявили, что не получали решений суда о приостановке конкурса по приватизацию ОПЗ и уже зарегистрировали его первого участника.