Государство оказалось главным инвестором в России

481 млрд руб. - общая сумма контрактов, заключенных российскими регионами на инвестфоруме в Сочи. Но львиная доля соглашений пришлась на российские компании с госучастием. Инвестиционных сенсаций форум не принес: почти все, что было заявлено и подписано в Сочи, можно было сделать и в Москве. Об этом пишет сегодня РБК daily.

Тон и настроение форума в Сочи задал на его открытии премьер-министр Владимир Путин. "Год назад мы с вами встречались накануне кризиса, накануне грозы", - образно начал он. Затем премьер активно включился в дискуссию о причинах кризиса, напомнив о банальном перепроизводстве, роли доллара, сырьевых фьючерсов и деривативов. А закончил сдержанным оптимизмом, заявив, что "на экономическом горизонте начало светлеть", но "эпоха дешевых денег прошла".

Владимир Путин уверен, что в России надо вкладывать уже сегодня, без оглядки на все трудности. Тем более что власти готовы проявить гибкость. Говоря об олимпийских проектах, премьер напомнил, что еще в мае поручил отменить советские строительные нормативы. Глава Минрегиона Дмитрий Козак заверил, что денег на Олимпиаду России хватит в любом случае. А глава "Олимпстроя" Таймураз Боллоев предложил олимпийским инвесторам сделать спортивные объекты разборными и после игр демонтировать. Государство оплатит их перевозку в другое место, а освободившиеся земли инвесторы могут взять в аренду на 49 лет, построив там коммерческую и жилую недвижимость.

Российских инвесторов не надо было убеждать вкладываться. Глава РЖД Владимир Якунин сообщил, что с 2008 года компания уже снизила стоимость своих олимпийских объектов (два грузовых терминала в Имеретинской долине и дорога Адлер - Красная Поляна) на 20%, и показал будущий вокзал в Сочи. Президент "Интерроса" Владимир Потанин рассказал, что вложения его холдинга в Олимпиаду с учетом кредитов вырастут с 1,5 до 2 млрд долл. А компания "Рогсибал", подконтрольная "Базэлу" Олега Дерипаски, получит от Банка развития 2,5 млрд руб. на строительство первой очереди Олимпийской деревни.

В крупных неолимпийских проектах отметилось только РЖД: компания намерена вложить несколько десятков миллиардов евро в строительство скоростных железных дорог Москва - Петербург и Москва - Нижний Новгород. Еще около 30 млрд руб. железнодорожники направят на перестройку крупных вокзалов по всей России. Кроме того, компания подписала соглашение о модернизации железных дорог Дальнего Востока и Забайкалья - по ним в Китай будут возить железную руду с еще не достроенных горнообогатительных комбинатов.