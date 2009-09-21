Спад промпроизводства в Украине с начала года составил 29,6%

В Украине спад промышленного производства в августе 2009 года, по сравнению с августом 2008 года, составил 23,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-августе 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 29,6%.

В августе против июля т.г. зафиксирован спад на уровне 0,9%.

Согласно сообщению Госкомстата, спад объемов промпроизводства в августе т.г. против августа 2008 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 12,5% (в августе к июлю т.г. – спад 0,4%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 14,6% (к июлю – рост 3,9%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 10,9% (к июлю – спад 3,5%).

В обрабатывающей промышленности снижение объемов производства в августе т.г., по сравнению с августом-2008, составило 26,9% (по сравнению с июлем 2009 г. – спад 0,9%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 10,1% (к июлю – спад 4,6%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 21,9% (к июлю – спад 10,1%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 22,3% (к июлю – спад 8,9%), в производстве кожи, изделий из нее – 19,8% (к июлю – спад 15,6%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в августе т.г. против августа-2008 составил 22,3% (к июлю т.г. – рост 6,7%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 19,1% (к июлю – рост 1,4%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 10,4% (к июлю – рост 9,4%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано снижение объемов производства на 22,1% (к июлю – рост 3,1%), в том числе в химическом производстве – 22% (к июлю – рост 5,1%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 19,7% (к июлю – спад 1,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 34,2% (к июлю – рост 1,4%).

В Госкомстате сообщили, что в августе т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с августом 2008 года, снижение производства составило 21,1% (к июлю т.г. – спад 0,3%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 51,2% (к июлю – спад 3,1%), в частности, в производстве машин и оборудования – 41,4% (к июлю – спад 7,3%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 37,6% (к июлю – спад 2,8%), в производстве транспортного оборудования – 61,9% (к июлю – рост 1,4%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад на уровне 18,6% (к июлю – спад 1,9%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.