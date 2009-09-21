РФ ввела пошлину на поливинилхлорид и каустическую соду

Правительство Российской Федерации ввело ввозную пошлину на поливинилхлорид и каустическую соду.

Соответстующие постановления от 14 сентября 2009 г. №729 и № 730 «О временной ставке ввозной таможенной пошлины на поливинилхлорид» и «О временной ставке ввозной таможенной пошлины на соду каустическую» опубликованы на официальном сайте правительства РФ.

Согласно документам, ставка ввозной таможенной пошлины на поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами, устанавливается сроком на 9 месяцев в размере, равном 15% таможенной стоимости, но не менее 0,12 евро за 1 кг.

Ставка ввозной таможенной пошлины на соду каустическую в твердом виде устанавливается сроком на 9 месяцев в размере, равном 15% таможенной стоимости, но не менее 0,07 евро за 1 кг.

Постановления вступают в силу с 18 октября 2009 года.