Главы правительств стран СНГ обсудят преодоление последствий кризиса

Очередное заседание Совета глав правительства Содружества независимых государств состоится 20 ноября в Ялте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, в повестку заседания включено более 20 вопросов.

Среди основных вопросов - совместные меры стран СНГ по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса, эффективность взаимодействия в экономической сфере, сотрудничество в сфере энергетики, инноваций, регулирования миграционных процессов, а также вопросы финансового характера.