Сотрудничество Украины и США должно получить новый импульс

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что экономическое сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки должно получить новый импульс.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке во время рабочего завтрака с представителями деловых кругов США.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на конец первого полугодия этого года в украинскую экономику было привлечено почти 1,4 млрд. долларов американских инвестиций. Однако мировой кризис негативно сказался как на инвестиционной деятельности, так и на нашем внешнеторговом обороте.

В.ЮЩЕНКО считает, что в такой ситуации следует внимательно проанализировать конкретные причины сокращений и дать новый импульс двустороннему экономическому сотрудничеству.

Он призвал и американский, и украинский бизнес к активной работе в поисках новых партнеров, новых форм и подходов к сотрудничеству и пригласил к такому сотрудничеству Украинско-американский деловой мир, Торгово-промышленную палату Манхеттена и другие объединения промышленников и предпринимателей.

«Я хотел бы, чтобы американские деловые круги имели четкую информацию о перспективах и преимуществах сотрудничества с нашей страной», – подчеркнул он. Президент высказал пожелание, чтобы представители украинских и американских деловых кругов чаще встречались для обмена информацией о возможных проектах сотрудничества.

Обращаясь к представителям бизнеса, В.ЮЩЕНКО подчеркнул: Украина – это емкий внутренний потребительский рынок, мощная производственная и научно-техническая база, квалифицированные трудовые ресурсы, уникальное транзитное расположение. В частности, Президент отметил много возможностей для двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий - прежде всего в космической отрасли, в машиностроении, транспорте.

Отдельно он отметил возможности активного сотрудничества в аграрно-промышленном секторе. По словам В.ЮЩЕНКО, за последние 1-1,5 года в сельское хозяйство Украины было привлечено больше иностранных инвестиций, чем в любую другую область.

По убеждению Президента, американские деловые круги также имеют возможности для сотрудничества с украинской стороной в энергетике и сфере энергосбережения.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина, кроме того, заинтересована в как можно более широком торгово-экономическом сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Наше государство открыто для тесного сотрудничества с американским бизнесом, готова предлагать разные формы взаимодействия и ориентируется на конкретные достижения и взаимную выгоду, отметил Президент.

Во встрече приняли участие руководители ведущих американских и мировых компаний «Ситигруп», «Джей Пи Морган Чейз», «Бенк оф Америка Корпорейшн», «НАСДАК О Эм Икс групп», «Райффайзен групп», «Сиско Системз», «Нью-Йоркская фондовая биржа - Юронекст», «Холтек Интернешнл», «Вестингхаус», «Эрнст энд Янг», «Каргилл», «Кока-кола» и другие. Данные компании с активами свыше 5 триллионов долларов представляют мировой бизнес с общей капитализацией свыше 35 трлн. долл.