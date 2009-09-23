Украина и Канада начали переговоры о свободной торговле

Между Украиной и Канадой вчера, 22 сентября, начались предварительные переговоры о свободной торговле.

Об этом УНИАН сообщили в офисе министра международной торговли и министра по созданию тихоокеанских ворот для азиатско-тихоокеанских товаров Стоквелла ДЭЯ.

«Наше правительство делает все от него зависящее, чтобы создать новые возможности для канадского бизнеса на новых рынках. Канадские компании укрепляют свою деловую активность в Украине в таких сферах, как аэрокосмическая, коммуникационные технологии и сельское хозяйство», - отметил С.ДЭЙ.

Представители Канады и Украины в лице министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА договорились о встрече в ближайшем будущем для рассмотрения торговых и инвестиционных вопросов с целью способствовать экономическим отношениям и борьбы с протекционизмом.

Договор о свободной торговле с Украиной может в дальнейшем способствовать формированию новых рынков для канадского экспорта в диапазоне от машин, оборудования и фармацевтических товаров до сельскохозяйственной продукции и морепродуктов.

В 2008 г. канадский товарный экспорт в Украину составил 229,7 млн. долл. - 80% роста по сравнению с предыдущим годом. В 2008 г. на первом месте среди канадского экспорта были сельскохозяйственные машины и аэрокосмическое оборудование.