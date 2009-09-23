Кабмин утвердил порядок размещения МАФов

Кабинет министров (постановление №982 от 26 августа т.г.) утвердил Порядок размещения малых архитектурных форм для ведения предпринимательской деятельности.

Текст документа опубликован в газете «Урядовый курьер» (№173) от 22 сентября т.г.

Действие этого порядка не распространяется на малые архитектурные формы, располагаемые на землях дорожного хозяйства, в том числе, в пределах полосы отведения, вдоль автомобильных дорог общего пользования. Размещение указанных МАФов осуществляется в соответствии с Законом «Об автомобильных дорогах» и Земельным кодексом Украины.

В порядке сказано, что размещение малой архитектурной формы осуществляется на основании решения соответствующего сельского, поселкового, городского совета, а для собственников земельных участков - на основании решения исполнительного комитета соответствующего местного совета. Самовольное размещение малых архитектурных форм запрещено.

Для получения разрешения субъект хозяйствования подает соответствующему сельскому, поселковому, городскому совету заявление, в котором указывается желаемое место и срок размещение МАФ, ее назначение и общее описание.

Принятие документов для размещения МАФа, их оформление и рассмотрение, а также оформление договора сервитута осуществляется бесплатно. Запрещается требовать от субъектов хозяйствования оплату благотворительных взносов и др. платежей.