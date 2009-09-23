Решение суда о приостановке приватизации ОПЗ доставлено в ФГИУ

Сегодня в 15.00 решение Окружного административного суд Киева от 22 сентября, приостанавливающее приватизацию Одесского припортового завода по иску ОАО «Днепроазот» (г. Днепродзержинск), было доставлено в офис Фонда государственного имущества Украины курьерской службой. Об этом УНИАН сообщил представитель ОАО «Днепроазот» Алексей НИЖНИК.

Вместе с тем, по словам А.НИЖНИКА, присутствовавшего при передаче судебного решения, сотрудники ФГИУ отказались принять конверт с документами у курьера. «Курьера не пропустили в канцелярию ФГИУ, которая обязана принять решение суда под расписку, вместо этого сотрудники Фонда рекомендовали опустить конверт почтовый ящик, установленный в вестибюле Фонда. Вручить документы иным способом оказалось невозможно, хотя Положением про порядок рассмотрения обращений граждан в Фонд госимущества четко предусмотрено, что обращение может быть передано в канцелярию Фонда лично. То есть право на регистрацию обращений граждан в ФГИУ гарантировано Конституцией Украины и такая практика существовала до вчерашнего дня, но с 22 сентября канцелярия ФГИУ никаких документов не принимает», - рассказал А.НИЖНИК.

При этом он выразил недоумение относительно действий руководства ФГИУ. «Как заявил в своем интервью исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, сегодня о существовании каких бы то ни было исков и судебных решений относительно конкурса по приватизации ОПЗ Фонд узнает из прессы. Это неправда, так как представитель Кабинета министров Украины П.БАТЮК и представитель ФГИУ М.ШАРАПА принимали участие в открытом заседании Окружного административного суда Киева, состоявшемся 22 сентября, но отказались от получения постановления суда об обеспечении иска ОАО «Днепроазот». Помощником судьи составлен акт об отказе получить решение суда», - добавил представитель ОАО «Днепроазот».

А.НИЖНИК убежден, что действия ФГИУ направлены на саботирование выполнения судебных решений о приостановке конкурса по приватизации ОПЗ. «Как я понимаю, таким примитивным способом руководство ФГИУ умышленно старается не выполнять решения суда, хотя и обязано это сделать по закону», - подытожил А.НИЖНИК.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Окружной административный суд Киева по иску ОАО «Днепроазот» (г. Днепродзержинск) снова, уже в третий раз, приостановил проведение конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

В судебном заседании было вынесено определение, согласно которому остановлено действие решения Фонда государственного имущества «Об утверждении информационного сообщения о проведении конкурса по продаже акций ОАО «Одесский припортовый завод». Суд запретил ФГИУ и комиссии по продаже акций ОАО «ОПЗ» проводить конкурс, а также судом запрещено Фонду госимущества допускать к участию в конкурсе ООО «Азот-Сервис». ООО «Азот-Сервис» является структурным подразделением российского «СИБУР-Холдинга». В свою очередь, основными владельцами «СИБУР-Холдинга» являются ОАО «Газпром» (доля государственной собственности превышает 50%), ОАО «Газпромбанк» (доля государственной собственности составляет 25%+1 акция плюс доля «Газпрома» составляет более 40%) и пенсионный фонд «Газфонд» (доминирующие владельцы - «Газпром» и «Газпромбанк»).

Как уточнил представитель ОАО “Днепроазот” А.НИЖНИК, в уставном капитале ООО «Азот-Сервис» доля иностранного государства превышает 25%, и участие этой компании в приватизации ОПЗ прямо противоречит действующему законодательству Украины.

Определение суда вступило в законную силу.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после его объявления.

17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО "Одесский припортовый завод".

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на Указ Президента.

17 сентября Окружной административный суд Киева выносил определения, запрещающие ФГИУ проводить конкурс по приватизации ОПЗ по искам Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ОАО «Азот» (Черкассы).