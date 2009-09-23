Для оживления промышленности следует снизить кредитные ставки

Для оживления украинской промышленности и скорейшего выхода ее из кризиса банки должны снизить процентные ставки по кредитам до 12% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал вчера на пресс-конференции в Мариуполе президент ОАО «Азовмаш» (Мариуполь) Александр САВЧУК.

«Мы сейчас ведем переговоры с банкирами, но нас очень давят огромные процентные ставки. Если бы ставки были бы хотя бы в два раза меньше, то, я думаю, и проблем было бы вдвое меньше. И у банков тоже. Это большая проблема, которую надо решать», – сказал А.САВЧУК.

По его мнению, величина процентной кредитной ставки во многом зависит от Национального банка Украины. Нынешний ее размер руководитель завода считает убийственным для предприятий. «Сегодня по гривне ставка более 20% годовых. Это же невозможно даже для таких крупных предприятий, как «Азовмаш», а что уже говорить о мелких, средних предприятиях?» – сказал А.САВЧУК.

По его убеждению, максимальная процентная ставка по кредитам должна быть на уровне 12% годовых.

Справка УНИАН. ОАО "Азовмаш" (г. Мариуполь, Донецкой обл.) создано в 2000 году на базе нескольких объединенных предприятий Мариуполя: АО "Азов", "Азовобщемаш", "Мариупольский термический завод", Специализированный конструкторско-технологический институт. Предприятие – монополист в бывшем СССР по выпуску большегрузных топливозаправщиков.

Около 80% производимой продукции "Азовмаш" экспортирует в Россию, Азербайджан, Германию, Венгрию, Турцию и другие страны.

Акционерами ОАО "Азовмаш" являются Фонд госимущества Украины (50%+1 акция) и ЗАО "Украинская промышленно-транспортная компания" (50%–1 акция).