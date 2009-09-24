China Investment потратила на сырьевые компании 2,75 млрд. долл.

Китайский суверенный инвестиционный фонд, под управлением которого находится 300 млрд. долл., наращивает инвестиции в сырьевые компании, согласившись потратить $2,75 млрд. в течение последних двух дней, передает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

China Investment Corp. в среду приобрел 15% акций одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Noble Group Ltd.

Трейдер продал в инвестфонд 573 млн. акций общей стоимостью $850 млн., в том числе 438 млн. вновь выпущенных, а также 135 млн. существующих акций, принадлежавших исполнительному директору Noble Ричарду Элману (Richard Elman). Стоимость 1 акции составила $1,49, что на 8,1% ниже, чем последняя цена закрытия акций Noble Group.

CIC также купил сегодня бонды и активы крупнейшего в Индонезии угледобытчика PT Bumi Resources Tbk. за $1,9 млрд.

Стоит отметить, что в течение последнего года китайские компании существенно увеличили инвестиции в зарубежные сырьевые активы, такие как стальное производство и шахты, до $16,7 млрд. (в 2007 г. подобные инвестиции составили всего $3,6 млрд.).

China Investment Corp. планировала увеличить в этом году зарубежное инвестирование до $48 млрд. с $4,8 млрд. в прошлом году. Деньги будут потрачены на ресурсы, ипотечные бумаги и яркие бренды.