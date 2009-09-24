ЗЗФ выиграл еще два иска к «АрселорМиттал Кривой Рог»

Вчера, 23 сентября, Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил третий и четвертый иски ОАО «Запорожского завода ферросплавов» (ЗЗФ) к ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» на общую сумму 40 млн. грн. Об этом УНИАН сообщил юрист Александр ВИННИЧЕНКО, представлявший интересы ЗЗФ в суде.

По его словам, суд обязал «АрселорМиттал Кривой Рог» выплатить ЗЗФ 40 млн. грн. в качестве предоплаты за поставку ферромарганца по ранее заключенным контрактам.

Вместе с тем, представитель ЗЗФ отметил, что позиция «АрселорМиттал Кривой Рог» свидетельствует о нежелании компании выполнять решения судов по искам ЗЗФ. «АрселорМиттал Кривой Рог» препятствовал вынесению судом решения по искам ЗЗФ, неоднократно заявлялись отводы по одним и тем же основаниям. Ответчиком заявлялись ходатайства, которые не имеют ничего общего с нормами действующего законодательства, в результате суд был вынужден тратить время на их рассмотрение”, – сказал А.ВИННИЧЕНКО и добавил: “Я думаю, что «АрселорМиттал Кривой Рог» будет пытаться обжаловать решения суда в апелляционной инстанции. Вчера в Высшем хозяйственном суде Украины уже рассматривалась кассационная жалоба «АрселорМиттал Кривой Рог» по первому иску ЗЗФ, который был удовлетворен судом”.

Он также добавил, что ни одно из предыдущих решений суда по искам ЗЗФ так и не выполнено «АрселорМиттал Кривой Рог».

Подытоживая, А.ВИННИЧЕНКО предположил, что окончательное решение по искам ЗЗФ к «АрселорМиттал Кривой Рог» будет приниматься в Верховном суде Украины.

Справка УНИАН. 21 сентября Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил второй иск ЗЗФ к «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) на сумму 134 млн. грн. Ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил первый иск ЗЗФ к АМКР на сумму 204 млн. грн. Таким образом, общий объем выплат АМКР по искам ЗЗФ должен составить около 380 млн. грн.

Основанием для подачи исков послужили 4 договора на поставку ферросплавов, заключенные между ЗЗФ и АМКР в 2007 году. Согласно договорам, АМКР обязался покрывать 100% своих потребностей в ферросплавах исключительно за счет продукции ЗЗФ. Цена на ферросплавы определялась ежеквартально и формировалась по показателям предыдущего квартала. В IV квартале 2008 года АМКР прекратил закупки ферросплавов у ЗЗФ, нарушив таким образом условия договоров.

«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

ОАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках предприятия составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.