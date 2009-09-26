Сорос: Китай будет движущей силой мировой экономики

Известный финансист Джордж СОРОС не исключает нового замедления в развитии мировой экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе телемоста с участниками 6-го ежегодного саммита Ялтинской европейской стратегии (YES).

По словам Дж.СОРОСА, нынешний финансово-экономический – «это худший кризис за время нашей с вами жизни».

«Вся международная финансовая система была поставлена на искусственную систему», - сказал он, добавив, что именно благодаря этому произошел возврат жизни «больного».

«После этого возвращения к жизни произошло какое-то выравнивание состояния «больного» (мировой экономики). И может быть повторное падение, новое замедление в развитии (экономики) или будет очень медленное выздоровление, очень медленный экономический рост», - отметил Дж.СОРОС.

В целом, говоря о последствиях кризиса, финансист отметил, что Китай будет «движущей силой мировой экономики». Но при этом, отметил он, из-за того, что Китай по экономической мощи меньше, чем США, «мотор этой движущей силы будет менее мощный» и в связи с этим мировая экономика будет расти не очень быстро.

«Поэтому вся мировая экономика будет развиваться медленнее», - сказал Дж.СОРОС.