Лакшми Миттал: рост экономики компании будет медленным

Крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal ожидает медленного и прогрессирующего роста, заявил глава компании Лакшми Миттал (Lakshmi Mittal) в интервью Wall Street Journal, сообщает k2kapital..

«Может быть, к 2012 году мы вернемся на докризисный уровень», – предполагает Миттал.

«Мы будем более избирательными и немного изменим подход. Например, вместо того, чтобы завершить какой-нибудь проект в 2011 – 2012 году, мы завершим его в 2014 году».

Ранее Миттал заявлял, что, по его мнению, спрос на сталь в Европе и США не достигнет докризисного уровня в 2010 году.