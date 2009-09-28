Высший хозсуд подтвердил законность взыскания с «АрселорМиттал»

Сегодня Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением отказал в удовлетворении кассационных жалоб ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) и его акционера Arcelor Mittal Duisburg GmbH, оставив в силе решение судов первых инстанций о взыскании с АМКР 205 млн. грн. по иску ОАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ).

Об этом УНИАН сообщил юрист Александр ВИННИЧЕНКО, представлявший интересы ЗЗФ в суде.

Таким образом, по его словам, Высший хозяйственный суд подтвердил законность судебных решений о взыскании с АМКР 205 млн. грн. в пользу ЗЗФ. «Мы ожидаем, что "АрселорМиттал" все же исполнит это судебное решение в добровольном порядке, – сказал юрист и добавил: – Если же решение суда не будет выполнено добровольно, то оно будет подлежать принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы».

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил первый иск ЗЗФ к АМКР на сумму 205 млн. грн. Эту сумму металлургический комбинат должен выплатить ферросплавному заводу в качестве предоплаты за ферросиликомарганец, который, согласно заключенному ранее контракту, АМКР должен был приобрести у ЗЗФ в четвертом квартале 2008 года.

21 сентября Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил второй иск ЗЗФ к АМКР на сумму 134 млн. грн.

23 сентября Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил третий и четвертый иски ОАО «Запорожский завод ферросплавов» к ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» на общую сумму 40 млн. грн. Таким образом, общий объем выплат АМКР по искам ЗЗФ должен составить около 380 млн. грн.

До сих пор АМКР не выполнило ни одно из решений суда по искам ЗЗФ.

Справка УНИАН. Основанием для подачи исков ЗЗФ к АМКР послужили 4 договора на поставку ферросплавов, заключенные между предприятиями в 2007 году. Согласно договорам, АМКР обязался покрывать 100% своих потребностей в ферросплавах исключительно за счет продукции ЗЗФ. Цена на ферросплавы определялась ежеквартально и формировалась по показателям предыдущего квартала. В IV квартале 2008 года АМКР прекратил закупки ферросплавов у ЗЗФ, нарушив таким образом условия договоров.

«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

ОАО "Запорожский завод ферросплавов" – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов и единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках предприятия составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.