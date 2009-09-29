Рост ВВП России в 2010 году составит на 3-3,5%

Сбербанк более оптимистичен, чем правительство и прогнозирует рост российского ВВП в 3-3,5% в 2010 году, заявил глава этого крупнейшего в России банка Герман Греф, принимающий участие в IV Российско-сингапурском деловом форуме.

«В 2010 году правительство ожидает рост экономики на уровне 1%. По нашим оценкам, в следующем году будет положительная динамика, вызванная в большинстве случаев восстановительными процессами», - отметил Греф. Кроме того, по словам главы Сбербанка, в перспективе ближайших пяти лет может установиться темп экономического роста порядка 5%. Такой показатель может быть достигнут после стабилизации российской экономики в 2010-2011 годах. ИТАР-ТАСС