Суд не поддержал запрет Ющенко на приватизацию ОПЗ

Конституционный Суд Украины отказал Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в открытии производства по делу согласно конституционному представлению главы государства, касающегося приостановки распоряжения правительства о приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ).

Об этом УНИАН сообщил источник в Фонде государственного имущества Украины.

По словам собеседника агентства, соответствующее решение судьи КС приняли вчера вечером.

«В связи с этим никаких указов Президента, которые бы запрещали приватизацию ОПЗ, на сегодня нет», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс о продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Стартовая цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления.

17 сентября Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины №1517-р от 3 декабря 2008 г., которыми предусмотрены проведение приватизации ОАО "Одесский припортовый завод".

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.

25 сентября на сайте Фонда госимущества было размещено сообщение о том, что фонд получил по почте постановление Окружного административного суда Киева о запрете осуществлять мероприятия по проведению конкурса по продаже пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод" (22 сентября Окружной административный суд Киева по иску ОАО «Днепразот» (Днепродзержинск) уже в третий раз приостановил проведение конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод»).

Согласно информации ФГУ, постановление суда доведено руководством Фонда к сведению соответствующих структурных подразделений фонда.

Как отмечается в сообщении, Фонд обратился с запросом к Министерству юстиции Украины с просьбой дать разъяснение о процедуре выполнения постановления суда.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (город Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.