В ФГИУ начался конкурс по продаже ОПЗ

В Фонде государственного имущества Украины в 11.00 начался конкурс по продаже контрольного пакета акций в размере 99,5% Одесского припортового завода по стартовой цене 4 млрд. грн., передает корреспондент УНИАН.

Конкурс транслируется в прямом эфире.

Исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО во вступительном слове заявил, что юридических препятствий для проведения конкурса по продаже Одесского припортового завода на сегодня нет и передал слово главе конкурсной комисии для проведения конкурса.

Как сообщил глава конкурсной комиссии Игорь БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, всего в ФГИУ обратилось 18 потенциальных покупателей за ознакомительными документами.

Заявки на участие в конкурсе подали 3 потенциальных участника, которые все были допущены к участию в конкурсе - ООО "Азот-Сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

По его словам, на сегодня все участники зарегистрированы и получили соответствующие карточки для участия в открытых торгах, а также предоставили концепцию по развитию предприятия, которая сегодня будет открыта и проанализирована на предмет соответствия.

В то же время член конкурсной комиссии - представитель Секретариата Президента Евгений КАПИНОС озвучил особое мнение относительно того, что конкурс проводится вне правового поля. Он сослался на Указ Президента от 17 сентября 2009 г, которым был приостановлен конкурс и на иск "Днепроазота", в котором отмечается незаконность допущения к участию в конкурсе российской компании "Азот-Сервис", основным акицонерпом которой опосредованно является "Газпром".

В то же время, И.БЕЛОЦЕРКОВЕЦ сказал, что заявления Е.КАПИНОСА является "отдельным мнением отдельного члена комисии" и предложил продолжить конкурс.

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 человек протестуют под зданием ФГИ против приватизации Одесского припортового завода. Среди собравшихся большинство составляют жители Одессы.

В частности, протестующие считают недостаточной экологическую экспертизу, проведенную на ОПЗ в ходе предпродажной подготовки.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после его объявления.

17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета Министров Украины № 1517-р от 3 декабря 2008 г., которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО "Одесский припортовый завод". В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на Указ Президента.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.