Парфененко: ФГИ не признал результаты конкурса по продаже ОПЗ

Комиссия ФГИ Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в связи с тем, что он был продан по заниженной цене 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, ФГИ и правительство Украины сделали все, чтобы конкурс прошел открыто и прозрачно, но, к сожалению, на фонд оказывалось жесткое давление. «Были иски, решения судов, все это было направлено на то, чтобы в итоге снизить цену ОПЗ. К сожалению, эта цель была достигнута», - отметил Д.ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, в результате конкурсная комиссия ФГИ не признала конкурс по приватизации ОПЗ состоявшимся. «ФГИ и правительство всегда декларировали, что они ни одного шага не сделают, чтобы продавать такие значимые объекты по заниженным ценам», - добавил Д.ПАРФЕНЕНКО.

Подытоживая, он отметил, что в поведении участников конкурса прослеживались элементы сговора, что и могло привести к продаже ОПЗ по заниженной цене.

Как сообщал УНИАН, ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет Одесского припортового завода в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).