Фонд госимущества не признал результаты конкурса по продаже ОПЗ

Комиссия ФГИ Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в связи с тем, что он был продан по заниженной цене 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, ФГИ и правительство Украины сделали все, чтобы конкурс прошел открыто и прозрачно, но, к сожалению, на фонд оказывалось жесткое давление. «Были иски, решения судов, все это было направлено на то, чтобы в итоге снизить цену ОПЗ. К сожалению, эта цель была достигнута», - отметил Д.ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, в результате конкурсная комиссия ФГИ не признала конкурс по приватизации ОПЗ состоявшимся. «ФГИ и правительство всегда декларировали, что они ни одного шага не сделают, чтобы продавать такие значимые объекты по заниженным ценам», - добавил Д.ПАРФЕНЕНКО.

Подытоживая, он отметил, что в поведении участников конкурса прослеживались элементы сговора, что и могло привести к продаже ОПЗ по заниженной цене.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвинила в сговоре претендентов на покупку Одесского припортового завода (ОПЗ) с целью приватизации предприятия за бесценок.

Премьер-министр подчеркнула, что в результате действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и украинских судов количество претендентов на покупку предприятия существенно сократилось, что позволило оставшимся вступить в сговор.

«После того как зарегистрировалось почти двадцать участников такого конкурса – открытого, прозрачного, красивого, причем со всего мира и Европейского Союза, после этого, вы знаете, появился указ Президента о запрете приватизации, и значительное количество инвесторов просто отошло… После того как суды напринимали заказные, абсолютно коррупционные решения по требованию одной из таких мощных коррупционных групп Украины, отошла вторая часть инвесторов. И сейчас в прямом эфире было видно, как происходил сговор трех запланированных участников для того, чтобы за бесценок купить Одесский припортовый завод. В прямом эфире было видно, как срывался этот аукцион, как они свою договоренность сделали публичной и хотели по стартовой цене, по сути дела, купить ОПЗ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она заявила, что не допустит продажу предприятия по низкой цене и теневым схемам, по которым, по ее убеждению, проходил сегодняшний конкурс.

«Я такого не позволю сделать, поэтому этот сведенный фактически на «нет» проект (по приватизации ОПЗ – УНИАН) должен стать примером отсутствия коррупции», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что комиссия Фонда госимущества уже отменила результаты конкурса.

«Приватизация признана проведенной на основе сговора, и мы не допустили того, чтобы, как всегда, теневые кланы Украины разбирали собственность государства», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет Одесского припортового завода в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).