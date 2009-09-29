Литвин: приватизация ОПЗ углубит противостояние

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что, независимо от результатов, приватизация Одесского припортового завода (ОПЗ) лишь углубит противостояние между Президентом и премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в Хмельницком.

«Очередной виток противостояния и повод для этого в результате такой акции гарантирован», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что в отношении ситуации вокруг ОПЗ можно было объясниться публично, поскольку идет речь не о личных делах Президента, премьер-министра и всех причастных должностных лиц к этому вопросу.

«Почему нельзя сесть вместе, разложить все документы, прочитать их и в соответствии с законами действовать? Почему мы должны в этом вопросе выставлять Украину на посмешище?» - задал риторический вопрос председатель ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, углубление противостояния будет происходить и с учетом фактора, кто станет победителем конкурса.

При этом председатель ВР напомнил, что выступал против приватизации ОПЗ, и выразил убеждение, что реальную цену за этот пакет акций Украина все же не получит.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн.

В торгах приняли участие три участника - ООО “Азот-Сервис (Россия) ”, ООО “Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Фонд госимущества 15 июля с.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн.

17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров №1517-р от 3 декабря в 2008 г., которыми предусмотрены проведения приватизации ОАО "Одесский припортовый завод". В свою очередь, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.

Перед началом торгов, на заседании конкурсной комиссии в ФГИУ сегодня также возникли разногласия по поводу легитимности проведения конкурса, но аукцион все же был проведен.