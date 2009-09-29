Тимошенко: при покупке ОПЗ был сговор претендентов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет в сговоре претендентов на покупку Одесского припортового завода (ОПЗ) с целью приватизации предприятия за бесценок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Киеве, комментируя результаты проведения конкурса по приватизации ОПЗ Фондом государственного имущества Украины.

Премьер-министр подчеркнула, что в результате действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и украинских судов количество претендентов на покупку предприятия существенно сократилось, что позволило оставшимся вступить в сговор.

«После того как зарегистрировалось почти двадцать участников такого конкурса – открытого, прозрачного, красивого, причем со всего мира и Европейского Союза, после этого, вы знаете, появился указ Президента о запрете приватизации, и значительное количество инвесторов просто отошло… После того как суды напринимали заказные, абсолютно коррупционные решения по требованию одной из таких мощных коррупционных групп Украины, отошла вторая часть инвесторов. И сейчас в прямом эфире было видно, как происходил сговор трех запланированных участников для того, чтобы за бесценок купить Одесский припортовый завод. В прямом эфире было видно, как срывался этот аукцион, как они свою договоренность сделали публичной и хотели по стартовой цене, по сути дела, купить ОПЗ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она заявила, что не допустит продажу предприятия по низкой цене и теневым схемам, по которым, по ее убеждению, проходил сегодняшний конкурс.

«Я такого не позволю сделать, поэтому этот сведенный фактически на «нет» проект (по приватизации ОПЗ – УНИАН) должен стать примером отсутствия коррупции», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что комиссия Фонда госимущества уже отменила результаты конкурса.

«Приватизация признана проведенной на основе сговора, и мы не допустили того, чтобы, как всегда, теневые кланы Украины разбирали собственность государства», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.