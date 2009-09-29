Тимошенко: необходима демонополизации системы рынков

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на необходимости демонополизации существующей системы рынков путем создания альтернативных оптово-розничных торговых площадок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на рабочей встрече с предпринимателями по вопросам функционирования системы рынков в Украине.

“Нам с вами придется разработать концепцию создания альтернативных торговых возможностей”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, альтернативой коммунальным и частным рынкам могут стать цивилизованные оптово-розничные площадки, аналогичные по формату тем, что сейчас создаются в рамках развития сельскохозяйственной кооперации.

“Это не значит, что нужно закрывать частные рынки. Нет вопросов, пусть они существуют, развиваются, но нужна разумная альтернатива. Это тоже эволюционный путь. Нам нужно унормировать ситуацию на действующих рынках и создавать альтернативные площадки”, - считает она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, в рамках этого процесса необходимо совершенствовать как законодательную базу, так и нормативно-правовые акты через постановления и распоряжения Кабинета министров.

В частности, премьер-министр предложила предпринимателям участвовать к разработке законопроекта “О внутреннем рынке”. “Тот законопроект, который разработан Министерством экономики, меня не устраивает. Не устраивает потому, что он, скорее, декларативный и в нем нет механизмов, которые, по моему мнению, могли бы сработать”, - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, глава правительства считает необходимым доработать законопроект о местных налогах и сборах. “Мы не рискнули принять, поскольку вокруг него много противоречий”, - сказала премьер-министр.