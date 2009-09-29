Индекс экономических ожиданий в еврозоне вырос
14:57, 29 сентября 2009Промышленность
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В сентябре на 2 пункта
В сентябре Индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) вырос в еврозоне на 2,0 пункта по сравнению с августом – до 82,8, во всех странах - членах Евросоюза (ЕС-27) – на 1,6 пункта – до 82,6.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
В соответствии с сообщением, рост индекса объясняется ростом уровня доверия во всех сферах: в сфере услуг, доверия среди потребителей, в сфере промышленности и розничной торговле, а также в строительстве.
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