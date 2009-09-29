Украина сократила производство аммиака

Предприятия химической промышленности Украины в январе-августе 2009 года сократили производство аммиака на 45,5% – до 1,869 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В августе т.г. производство аммиака сократилось на 47,6% - до 205 тыс. тонн, по сравнению с августом 2008 года, в то же время, увеличилось на 25,6%, по сравнению с июлем т.г.

Справка УНИАН. В 2008 году выпуск аммиака в Украине, по данным Госкомстата, сократился на 4,8% - до 4,89 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом.

Крупнейшими производителями аммиака в Украине являются ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.), Северодонецкий «Азот» и ОАО «ДнепроАзот» (Днепродзержинск).