Индикатор бизнесклимата в еврозоне растет

Индикатор бизнесклимата в еврозоне в сентябре продолжил медленный рост, хотя и остается негативным: –2,07 процентных пункта против –2,18 в августе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Рост индикатора объясняется незначительным улучшением менеджерских ожиданий относительно оценки производства в ближайшие месяцы, оценок производственных трендов в предыдущие месяцы и оценок запасов продукции на складах. В то же время, оценки портфеля заказов и экспортного портфеля заказов практически не изменились.