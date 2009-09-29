Индикатор бизнесклимата в еврозоне растет
15:25, 29 сентября 2009Промышленность
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Хоть и медленно...
Индикатор бизнесклимата в еврозоне в сентябре продолжил медленный рост, хотя и остается негативным: –2,07 процентных пункта против –2,18 в августе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Рост индикатора объясняется незначительным улучшением менеджерских ожиданий относительно оценки производства в ближайшие месяцы, оценок производственных трендов в предыдущие месяцы и оценок запасов продукции на складах. В то же время, оценки портфеля заказов и экспортного портфеля заказов практически не изменились.
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