Экономика Европы несколько стабилизировалась

Президент Еврогруппы Жан-Клод ЮНКЕР отмечает определенную стабилизацию экономики Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, выступая на заседании Комитета по экономическим и монетарным делам Европарламента.

“Ситуация несколько стабилизировалась”, - сказал он, выразив сдержанный оптимизм по поводу состояния экономики во втором полугодии этого года.

Вместе с тем, по словам Ж.-К.ЮНКЕРА, ситуация остается очень хрупкой, что может привести к длительному периоду слабого роста.