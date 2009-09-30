Гончарук: Украина заинтересована в продолжении переговоров с ЕС

Украина заинтересована в динамичном продолжении переговоров с Европейским Союзом относительно создания зоны свободной торговли, конечной целью которых является закладка фундамента для вхождения экономики Украины в общий рынок ЕС.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК сегодня во время встречи с заместителем генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам торговли Петером БАЛАЖЕМ, сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

Таким образом, отметил А.ГОНЧАРУК, будущая зона свободной торговли будет иметь не преференциальный, а интеграционный характер.

В ходе встречи речь шла также о необходимости активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в условиях мирового финансового кризиса. В частности, стороны обсудили возможности поиска взаимовыгодных путей возобновления объемов внешнеторгового оборота между Украиной и ЕС.

По итогам января-июля 2009 года товарооборот между Украиной и ЕС сократился почти на 15 млрд. дол., или на 53,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдельно собеседники рассмотрели взаимодействие Украины и ЕС в рамках Всемирной торговой организации.