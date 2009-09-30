Kulczyk Holdings сможет принять участие в приватизации ОПЗ

Польская компания Kulczyk Holding S.A. вместе с партнерами из Норвегии и Ливии сможет принять участие в конкурсе по приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) только после урегулирования споров по этому вопросу.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь компании Марта ВЫСОЦКАЯ.

Она отметила, что консорциум, в который, кроме Kulczyk Holding, входят ливийская государственная компания Libyan Investment Authority (LIA) и норвежская Yara International ASA, заинтересован в покупке ОПЗ, но только на «конкурентных и прозрачных условиях».

Пресс-секретарь подчеркнула, что в консорциум входят публичные компании, для которых очень важна юридическая чистота возможной сделки.

«Участие (консорциума – УНИАН) будет возможным после выяснения всех юридических аспектов, касающихся как процесса приватизации ОПЗ, так и участия в ней отдельных предприятий», – отметила М.ВЫСОЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила стартовую цену на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн.

В торгах приняли участие три компании – ООО «Азот-сервис» (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР"), ООО "Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО «Нортима» (Украина).

Позже исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Кроме того, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на покупку ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

ООО «Нортима» заявила о своем намерении оспаривать в суде решение Фонда госимущества о признании конкурса недействительным.

Справка УНИАН. Компания Kulczyk Holding принадлежит известному польскому бизнесмену Яну КУЛЬЧИКУ, который в 2009 году был в который раз признан самым богатым поляком с активами в размере около 2 млрд. долл. (по нынешнему курсу 2,8 злотого за доллар).

Фирма Kulczyk Investments создана в 2007 году на базе Kulczyk Holding для ведения инвестиционной деятельности. С этого времени фирма вложила в инфраструктурные проекты, проекты, связанные с нефтегазовой сферой, добычей минеральных ресурсов и производством электроэнергии, около 3 млрд. долл.