Эксперт: Чрезмерная политизация по ОПЗ снизила конкуренцию

Жесткая политическая конфронтация вокруг вопроса приватизации Одесского припортового завода привела к тому, что серьезные игроки не намерены были вести настоящую конкурентную борьбу за предприятие.

Такое мнение высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ в комментарии, переданном УНИАН.

По мнению эксперта, своими действиями Секретариат Президента и глава государства Виктор ЮЩЕНКО фактически обесценили ОПЗ на несколько миллиардов гривен.

«Если уж говорить о сговоре при попытках приватизации ОПЗ, то стоит включить сюда политический фактор. Чрезмерная политизация этого процесса, заявления Президента ЮЩЕНКО и позиция его представителей в конкурсной комиссии привели к тому, что в борьбе за предприятие напрочь отсутствовал элемент конкуренции», - сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, некоторые инвесторы откровенно побоялись принять участие в конкурсе, результаты которого могут быть обжалованы в суде, другие же не имели критической мотивации для борьбы за него. «Фактически из-за позиции Президента ЮЩЕНКО фактическая стоимость стратегически важного объекта была занижена на несколько миллиардов гривен», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, дальнейшее развитие событий вокруг попытки приватизации будет сопровождаться информационными войнами.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина)” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже и.о. главы Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на покупку ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

ООО «Нортима» намерена оспаривать в суде решение Фонда государственного имущества Украины о признании конкурса недействительным.