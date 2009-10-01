МВФ: ВВП РФ сократится по итогам 2009 г. на 7,5%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП России на 7,5% по итогам 2009 г. Об этом сообщается в опубликованном докладе МВФ, посвященном нынешнему состоянию мировой экономики, сообщает РБК.

В 2010 г., по прогнозам фонда, российский ВВП вырастет на 1,5%. По мнению экспертов МВФ, росту ВВП России в будущем году будет способствовать начало восстановления экономики и рост цен на сырье.

Более резкого сокращения МВФ ожидает и от экономик стран СНГ: фонд прогнозирует падение ВВП стран этого региона по итогам 2009 г. на 6,7% (на 4,7% без учета России), а в 2010 г. прогнозируется рост ВВП стран СНГ на 2,1% (на 3,6% без учета России). Наиболее значительное падение ВВП по итогам 2009 г. ожидается в Армении (-15,6%). Кроме того, прогнозируется падение ВВП Украины на 14% и ВВП Казахстана - на 2%. При этом в Узбекистане и Азербайджане ВВП по итогам 2009 г. вырастет на 7% и 7,5% соответственно.

В докладе МВФ подчеркивается, что странам СНГ может потребоваться новое финансирование и что экономикам с низким уровнем доходов нужно поддерживать гибкость валютного курса для защиты конкурентоспособности экспорта.