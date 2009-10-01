«Сварог» сконцентрировал 11,98% акций «Турбоатома»

ООО «Компания по управлению активами «Сварог Эссет Менеджмент» (ПЗНВИФ «Седьмой» Киев) сконцентрировало 11,9896% акций ОАО «Турбоатом» (Харьков).

Об этом ОАО «Турбоатом» сообщило в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Соответствующие изменения были внесены в систему реестра 30 сентября т.г.

Паевой фонд стал владельцем 50 655 680 штук акций общества.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром».

ООО «Сварог Эссет Мэнеджмент», которое связывают с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, прямо и опосредованно владеет около 15% акций ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежат ОАО «Мегабанк».