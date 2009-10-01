Эксперт: иностранцам выгодно размещать производство в Украине

С наступлением кризиса иностранцам стало все выгоднее размещать производственные мощности в Украине.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал глава инвестиционного отдела КУА "Бонум Груп" Александр СПАСИЧЕНКО.

По его словам, ослабление местных производителей и сильно подешевевшие в долларовом эквиваленте рабочая сила и земля стимулируют зарубежного инвестора к стратегическим вложениям в нашу страну именно сейчас. Наиболее выгодными их вариантами представляются экспортоориентированные (в связи с дешевизной гривни) и импортозамещающие (из-за подорожания заграничных товаров) предприятия.

Как отметил А.СПАСИЧЕНКО, в докризисное время основные инвестиционные потоки из-за рубежа направлялись в непроизводственную сферу – финансы, ритейл, строительство. Зарабатывать на потреблении украинцев было намного выгоднее, чем на вовлечении их в материальное производство. В развитии последнего не были заинтересованы ни население страны (предпочитавшее при сравнимой зарплате работу в сфере услуг), ни власти, выполнявшие «норму» по привлечению инвестиций за счет вышеназванных «непроизводственников».

Эксперт считает, что мировой финансовый кризис 2008-09 гг. в корне изменил ситуацию. Огромный эффект имела 45%-ная девальвация гривни по отношению к евро и доллару США. В конце 2008 г. был положен конец «гонке» зарплат, длившейся с 2003 г. Долгое время она была головной болью для работавших в стране крупных иностранных корпораций, привыкших жить по фиксированным 3-5-летним бизнес-планам. Не всегда вписывающийся в них перманентный рост оплаты труда сменился падением на 40-50% в долларовом эквиваленте.

А.СПАСИЧЕНКО отметил также, что и земельные участки, ранее крайне дорогие, стали стремительно дешеветь. С сентября 2008 г. цена земли под Киевом снизилась более чем в два раза. Кроме того, с окончанием «инвестиционного дождя» намного сговорчивее стали украинские чиновники. К этому добавилось еще и снижение стоимости стройматериалов на 30-50%.

По словам эксперта, логическое продолжение новой инвестиционной ситуации не заставило себя ждать. Среди открывших в 2009 г. или заявивших о скором размещении в стране своих мощностей - такие крупные компании, как Ruukki (открытие нового завода в феврале 2009 г. в Киевской обл.), Lafarge (строительство нового предприятия во Львовской обл. с 2010 г.), Bonduelle (планы создания предприятия в Черкасской обл.) и другие. Не отстают и украинские предприниматели. Так, 28 сентября 2009 г. агропромышленная компания «Инсеко» заявила о начале строительства крупнейшего в Европе предприятия по производству биогаза. Ранее в этом же месяце кировоградская группа «Креатив» открыла завод по глубокой переработке сои стоимостью около 39 млн. долларов.

Как полагает А.СПАСИЧЕНКО, создание новых мощностей в кризисное время под силу лишь крупному бизнесу. В стоимость нового производства должны закладываться не только средства на его создание, но и на временное «дотирование» его в первое время при сниженном «кризисном» спросе на продукцию.

Тем не менее, подчеркнул эксперт, ряд новых бизнесов может стать рентабельным с первых дней существования. Прежде всего, это экспортоориентированные предприятия. С падением курса гривни относительно большинства мировых валют дешевеющие украинские товары стали популярнее в разных странах. Подорожавшие зарубежные товары в самой Украине при этом стимулируют наше население (хоть и беднеющее) к выбору отечественных продуктов. За счет величины отечественного рынка импортозамещение способно приносить не меньшую прибыль, чем экспорт.

По мнению А.СПАСИЧЕНКО, основная волна открытия новых производств в Украине должна пройти ближе к окончанию кризисного времени. Основным ее условием должен стать сохранившийся эффект от девальвации валюты в конце 2008 г. Если же выборные перипетии приведут к новому валу инфляции, о «новой индустриализации» руками иностранных инвесторов придется забыть, считает эксперт.