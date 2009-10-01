Nomura: падение ВВП в Украине составит 14%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине по итогам 2009 года составит 14%, а в 2010 и 2011 годах возможен рост на уровне 3,6% и 4%, соответственно.

Об этом говорится в исследовании ведущего макроэкономиста инвестиционного банка Nomura International по СНГ Ивана ЧАКАРОВА, которым располагает УНИАН.

По расчетам Nomura, в Украине, как и в Казахстане и России, экономика выросла во втором квартале 2009 года, что знаменует окончание рецессии. Эксперт подчеркивает, что ориентация на показатели «год к году» в странах СНГ приводит к формированию очень искаженной картины действительного состояния экономики. Частично причиной этому является тот факт, что центральные банки и агентства статистики не оглашают данные о поквартальных темпах роста с учетом сезонных поправок, которые являются значительно более показательными при анализе изменения динамики трендов ВВП.

Кроме того, одним из подтверждающих факторов прогноза эксперт называет то, что в Украине исследование деловых перспектив, проведенное Нацбанком, подтвердило улучшение ожиданий изменения общих макроэкономических показателей. Измеряемый на основании разницы количества респондентов, которые дают позитивный ответ, и тех, которые дают негативный ответ, индекс вырос с -80% в первом квартале 2009 г. до -42% во втором квартале 2009 г.

В Nomura отмечают, что в Украине влияние фискальной и монетарной политики было ограничено острым воздействием кризисных явлений и низким уровнем доверия к экономике. Кроме того, страна не последовала примеру Казахстана и России, где за период экономического подъема были аккумулированы значительные избыточные запасы в стабилизационных фондах, что позволило финансировать расходы, призванные противостоять циклическому падению экономики без ущерба для размера государственного долга. Смягчить эту ситуацию, в определенной мере, позволила программа сотрудничества с МВФ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение ВВП Украины в первом квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%, во II квартале -17,8%.

Правительство прогнозирует рост ВВП Украины в 2010 году на уровне 3,7%, в 2011 году на уровне 5,4%, в 2012 году - 7,2%, в 2013 - 6,5%.

Справка УНИАН. Инвестиционный банк NOMURA International – глобальная финансовая группа, азиатский инвестиционный банк, работающий по всему миру. Штаб-квартира Nomura расположена в Токио.

По всему миру в компании работают 18 тыс. сотрудников. Международная сеть Nomura объединяет 30 стран, региональные штаб-квартиры находятся в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.