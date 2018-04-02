И в бою, и на охоте, и по банкам пострелять: чем оружейники порадовали украинскую публику…

VI Международная специализированная выставка “Оружие и безопасность - 2009”, которую Киев принимает 30 сентября - 3 октября, уже давно стала наиболее ярким событием в жизни украинских любителей стрелкового оружия. Что же касается самих отечественных оружейников, то тут все несколько сложнее. С одной стороны, обрадовало появление охотничьего оружия, полностью изготовленного в Украине, а с другой, удивило полное отсутствие полукустарей-энтузиастов, которые в прошлые годы демонстрировали на выставочных стендах свои разработки боевого оружия для силовых ведомств Украины. Единственной новинкой, которая в перспективе может попасть на вооружение нашей армии, стали украинские копии израильских штурмовых винтовок. Но может быть отказ от попыток “изобрести велосипед” собственными силами действительно оправдан?..

Высококачественная показуха

Однако, обо всем по порядку. Начнем с того, что открытие выставки напоминало кадры из добротного боевика о борьбе с терроризмом – треск автоматных очередей, взрывы и скрип тормозов, сцены жесткого силового задержания, дополненные спецназовцами, спускающимися по тросам с крыши 20-метрового здания. Девушки из спецподразделений МВД лихо расшвыряли “злоумышленников”, которые, согласно сценарию, попытались напасть на “звезду мирового спорта”. Несколько контрастно после суровых спецназовцев выглядели показательные выступления роты почетного караула МВД. Но справедливости ради стоит признать, что ребята с аксельбантами довольно ловко жонглировали своими карабинами. В целом, все получилось на удивление динамично и зрелищно.

Мечта охотника

Сама же выставка была скорее выездной сессией ведущих украинских оружейных дилеров. Конечно, там была и масса так сказать сопутствующих товаров - от прекрасных финских ножей и охотничьего снаряжения до бронежилетов и милицейских автомобилей. Но в нашем обзоре мы не будем останавливаться на стендах со спецсредствами, техникой для силовиков и амуницией, а постараемся сосредоточиться на стрелковом оружии.

В просторном выставочном павильоне было собрано практически все охотничье оружие, которое можно встретить в наших магазинах, естественно, импортного происхождения. Тут были и относительно недорогие российские и турецкие изделия и великолепные немецкие винтовки от Merkel и Anschutz, и откровенно шикарные “итальянцы”. Правда, нельзя не отметить, что непосредственное участие в выставке самих зарубежных производителей было крайне ограниченным. Наиболее яркой можно назвать экспозицию итальянской компании FABARM, предлагающей на украинском рынке охотничье оружие не только высокого качества, но и с прекрасной для серийных образцов отделкой. Конечно, цена такого «штуцера» не меньше 2-3 тысяч у.е., тогда как его турецкий аналог обойдется вам в те же 3 тысячи, но только уже гривень.

И, наконец, самое приятное то, что среди всего многообразия импортных винтовок и ружей на выставке были представлены и несколько образцов чисто украинского происхождения. Киевская компания “Зброяр” наладила собственное производство охотничьих и спортивных карабинов. Для своих спортивных винтовок “Зброяр” заявил точность (не менее 0.3 МОА), что соответствует лучшим зарубежным снайперским винтовкам. Охотничьи карабины, изготовленные киевскими оружейниками, имеют традиционный затвор по типу “Маузер 98” и комплектуются деревянными или полимерными ложами. Как сообщил представитель “Зброяра”, все детали оружия, исключая ствол, изготовлены специалистами компании. Будем надеяться, что оружие “Зброяр” в ближайшие годы завоюет доверие украинских охотников.

Были на выставке и довольно курьезные ситуации. Так, один энергичный товарищ явился на мероприятие со стволом от своей винтовки (по виду ствола, агрегат у него явно серьезный) и на месте стал примерять к нему глушители, разложенные на стенде одного из экспонентов. После того, как нужный глушитель уже был найден и навинчен на ствол, посетителю было заявлено, что глушители отпускаются исключительно оптом. Вот такие картинки с выставки…

Кроме огнестрельного оружия можно было увидеть немало пневматических винтовок, которые в последние годы завоевали огромную популярность среди любителей развлекательной стрельбы. Чтобы купить пневматику не надо оформлять охотничий билет, проходить медкомиссию и обзаводиться оружейным сейфом. При этом точность современных воздушек позволяет развлекаться «блинкингом» (стрельба по жестяным банкам) и на дистациях в 50 метров.

Так что долгожданное появление отечественных пневматических винтовок, которые были представлены на выставке харьковским ООО «ЛАТЕК», безусловно, будет позитивно воспринято любителями тихих пострелушек на лоне природы. Харьковчане привезли две модели пневматики, которые впервые от приклада до мушки были изготовлены в Украине. В серию эти модели пойдут уже в начале следующего года, заверил представитель компании. Он пообещал, что цена украинских винтовок будет на уровне российских конкурентов, а качество - близким к европейским аналогам. Опять таки, будем ждать…

Оружие самообороны – желанное и по-прежнему недосягаемое

В Украине насчитывается уже не менее десятка компаний, которые производят короткоствольное оружие для самообороны, другими словами “резинострелы” и “газовые” пистолеты. На “Оружие и безопасность - 2009” таких моделей были десятки, если не сотни. Из новых, представленных на выставке, можно отметить продукцию ООО “Беркут”. О качестве пистолетов “Беркут” ничего не скажу, мне оно не знакомо, однако один вид модели Беркут-Smerch кое-чего стоит, какой-то мегабластер, хотя, конечно, на любителя. Производятся пистолеты «Беркут» в Днепропетровске из турецких комплектующих.

Рассказывать об украинских травматиках можно много и долго, вот только есть одно но... Несмотря на обещанный в начале этого года “легалайз” этого оружия в Украине, судьба законопроекта о разрешении продажи украинским гражданам пистолетов для отстрела боеприпасов с резиновой пулей до сих пор не ясна. Документ «ушел» из МВД на согласование в Минюст еще зимой этого года, да так там и сгинул. Хотя сами производители “резинострелов” полны оптимизма и надеются, что гражданский рынок для них, в конце концов, откроют. При этом, как сообщил коммерческий директор крупнейшей в Украине сети оружейных магазинов “Ибис” Ромас Грунскис, только через магазины “Ибис” ежегодно продается несколько десятков тысяч травматических пистолетов. Конечно, это, в первую очередь, травматические пистолеты винницкого НПО “Форт”, но есть и другие вполне качественные пистолеты для самообороны, произведенные в Украине.

Если продажу разрешат, счет ежегодно проданных резинострелов пойдет уже на сотни тысяч. Здесь следует оговориться, что речь ни в коем случае не идет о свободной продаже травматических пистолетов, по аналогии с пневматическим оружием. Купить травматик можно будет только после получения медицинской справки и разрешения МВД, при этом пистолет будет зарегистрирован в пулегильзотеке. Пока власть решает можно или нет украинцам самообороняться с помощью наиболее эффективного на сегодня нелетального оружия, для защиты вашего дома лучше помпового дробовика ничего не придумаешь. Так что, все желающие - в очередь за разрешением в МВД, которое может получить любой гражданин Украины, достигший 21 года.

Штурмовые винтовки “Форт” и израильский Tavor – отличий не обнаружено

Для начала небольшое лирическое отступление. Украина никогда не была оружейной страной. Так уж исторически сложилось, что во всех вооруженных конфликтах последних 100 лет национальные вооруженные формирования нашей страны - и армия УНР в 1917-1920–х годах, и УПА в 1930-1950–х, и другие воевали, в основном, с оружием своего противника. Советской Украине, являвшейся важнейшей составляющей военно-промышленного комплекса СССР, также не отводилась роль производителя стрелкового оружия, оно было традиционно сосредоточено в Туле, Ижевске и Коврове (все РФ). В результате украинская армия и через 18 лет независимости вооружена советским автоматом Калашникова – АК-74. Практически все это время в Украине то и дело возникают идеи перевооружить наших солдат более современным стрелковым оружием. Правда, исходит подобная инициатива в основном не из официальных военных кругов, а от всевозможных энтузиастов, в лучшем случае от НИИ и КБ, хотя и не занимавшихся непосредственно стрелковкой, но имеющих отношение к оборонно-промышленному комплексу.

Как уже было сказано выше, на выставке “Оружие и безопасность - 2009” автору публикации не встретились образцы армейского оружия, собранные так сказать “на коленке” из подручных материалов. А ведь в прошлые годы таких изделий было не менее 3-4-х экзепляров, причем это были и “обуллпапленный” Калашников (что такое схема булл-пап будет сказано ниже), и пистолеты-пулеметы, выпиленные чуть ли не напильником из цельного куска жести, и даже крупнокалиберная снайперская винтовка. Все это железо разрабатывалось на голом энтузиазме и при полном отсутствии господдержки, но теперь, похоже, и у энтузиастов руки опустились.

Государство же пошло по проторенной дорожке лицензионной сборки хорошо зарекомендовавших себя импортных образцов. Примером тому стала экспозиция научно-производственного предприятия “Форт”. Как сообщил начальник отдела исследований стрелкового оружия Николай Матвийчук, предприятием освоено производство целого ряда штурмовых винтовок (в нашей классификации автоматов), являющихся точной копией штурмовых винтовок Tavor, разработанных в Израиле и состоящих на вооружении армии этой страны, а также вооруженных сил Индии. Винтовки «Форт» с индексами 221, 222 и 223 отличаются лишь длиной ствола и незначительными нюансами в форме полимерной ложи. Все они построены по схеме булл-пап, когда рукоятка управления огнем расположена не позади, а перед магазином, что позволяет при сохранении определенной длины ствола заметно уменьшить длину всего оружия, так как приклад в данном случае выполняет роль ствольной коробки и заполнен механизмами.

Работа автоматики штурмовых винтовок «Форт» построена по классической схеме с отводом пороховых газов через отверстие в стволе, все винтовки рассчитаны под НАТОвский патрон калибра 5,56 мм. Кроме того, в Виннице производится и пистолет пулемет «Форт 224» на базе Tavor, в этом оружие используется наиболее распространенный в мире пистолетный патрон 9 мм Люгер. Комплектующие для всего этого оружия производятся по лицензии на заводе «Форт», из Израиля поставляются только стволы. По словам Николая Матвийчука, все перечисленные модели успешно прошли государственные испытания, и в ближайшее время ожидается их принятие на вооружение силовых структур Украины, а до конца года планируется начать серийное производство этого оружия в Виннице. При этом он уточнил, что хотя представители Минобороны Украины и присутствовали на госиспытаниях, но как вариант для вооружения украинской армии штурмовые винтовки «Форт» пока не рассматриваются.

Несомненно, украинским силовым структурам необходимо современное высококачественное оружие. Они его, кстати, и покупают небольшими партиями. Известно, что у спецподразделений Минобороны и МВД состоят на вооружении немецкие пистолеты и пистолеты-пулеметы знаменитой компании «Heckler & Koch», есть у них бельгийское оружие еще более именитой фирмы «Fabrique Nationale de Herstal». Но все это в крайне ограниченном количестве, теперь же в Украине появился свой производитель современных штурмовых винтовок и пистолета-пулемета (ПП), в котором, между прочим, давно нуждаются наши правоохранители. Ведь укороченный Калашников (АКСУ), который используется в МВД, имеет для городских условий избыточную мощность патрона, что чревато рикошетами и случайными жертвами. ПП для города в самый раз и высокую плотность огня обеспечит, и пуля из него не улетит на километр, сохранив пробивную способность.

О достоинствах и недостатках Tavor написано много и все желающие могут ознакомиться с мнением экспертов в Интернете. От себя лишь добавлю, что оружие это выполнено на высоком уровне как с точки зрения конструкторских решений, так и качества изготовления (понятно, что речь об Израиле, каким оно будет у нас, покажет время). И все-таки жаль, что тема отечественных разработок в сфере легкого стрелкового оружия, похоже, окончательно заглохла, к тому же перевооружать армию винницкими "Фортами" точно никто не будет - слишком дорого. Израильские военные покупают Tavor по 1000 долл. за штуку, а такие расходы может позволить себе только богатое государство (АК-74 стоит на мировом рынке около 200 долл., а М16 - 600 долл.)

Кстати, на выставке НПО «Форт» показало и еще одну новинку израильского происхождения – пистолет «Форт-21», являющийся лицензионной копией израильского пистолета «Jericho». Зашедшие на выставку после своего показательного выступления спецназовцы с удовольствием крутили в руках «Форт-21», особенно расхваливая его прикладистость. В данном случае «Форт» не изменил своим традициям производить оружие, разработанное в Чехии. Jericho, по сути, является несколько видоизмененной копией чешского CZ-75.

И так сказать на десерт самое яркое впечатление от “Оружие и безопасность - 2009” – несомненно, стенд бельгийской компании Fabrique Nationale, совмещенный с экспозицией швейцарской компании Brugger & Thomet. Как не странно, ни первой, ни второй компании в официальном списке участников выставки не было, но от этого их экспозиция ничуть не потеряла. Тут были представлены образцы, которые по праву считаются сегодня высшим достижением конструкторской мысли в области легкого стрелкового оружия для армии. В первую очередь, штурмовая винтовка SCAR, принятая на вооружение сил специальных операций США. Кроме того, был представлен знаменитый пистолет-пулемет Р-90, удивляющий своим футуристичным дизайном и через 20 лет после своего дебюта, этот ПП, кстати, состоит на вооружении некоторых украинских спецподразделений, с ним вместе был и его «неразлучный товарищ» - пистолет "Five-seveN", который, как и Р-90, разрабатывался под уникальный боеприпас калибра 5,7 мм. Тут же на стене расположилось оружие, которому самое место в фильмах про звездные войны – штурмовая винтовка будущего FN F2000. Чуть ниже, крепко уперев сошки в стол, стоял крепыш пулемет FN Minimi, состоящий на вооружении в большинстве европейских стран и США. Рядом расположилась россыпь ПП Brugger & Thomet. Там были и крупнокалиберная снайперская винтовка BMG, и портативные ручные гранатометы.

Когда держишь в руках SCAR, первая мысль, которая приходит в голову – вот бы и нашей армии такие винтовки (хотя привираю – это была вторая мысль, первая – себе бы такую). Очень обнадежило мнение представителя FN, который оптимистично заявил, что отнюдь не исключает того, что в будущем этим оружием будут массово оснащаться украинские военные. Очень хочется надеяться на это, и не потому, что я имею что-то против АК, просто SCAR – будущее, а Калашников, пусть и славное, но прошлое…

Петр Черных (УНИАН)

P.S. Всем советую посетить выставку (Международный выставочный центр, Броварской пр-т.,15, павильон №1). Там еще куча интересного…