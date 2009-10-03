В Бразилии растет производство

Бразильская промышленность зафиксировала восьмой подряд месяц роста производства, сообщил бразильский правительственный институт Географии и статистики (IBGE).

По данным ведомства, несмотря на устойчивую тенденцию роста, уровень производства в крупнейшей стране Латинской Америки по-прежнему отстает от докризисного. Так, показатель августа 2009 года превышает июльский на 1,2%, но уступает аналогичному за прошлый год 7,2%. Рост производства превзошел ожидания большинства аналитиков, прогнозировавших ежемесячную положительную динамику в пределах 0,8%.

В конце сентября Национальная конфедерация промышленности (CNI) Бразилии скорректировала свой прогноз по ВВП на 2009 год в сторону увеличения. По мнению промышленников, Бразилия к концу года выйдет из "минуса", а не закроет год с результатом минус 0,4%, как ожидалось ранее.