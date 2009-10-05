"Нафтогаз": Предприятия саботируют переход на альтернативные топливо

В ряде регионов Украины не выполняется постановление правительства о переходе предприятий на альтернативные виды топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на селекторном совещании с руководством областей по вопросу подготовки к отопительному сезону, которое проводит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Многими регионами не выполняется 263 постановление о переводе предприятий на альтернативные виды топлива. Хочу отметить среди крупных – Нижнеднепровский трубный завод и Днепровский машиностроительный завод», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он обратился к губернаторам с просьбой обратить внимание на выполнение этого постановления.

Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта т.г. принял постановление №263 "О порядке перевода предприятий на резервные виды топлива". В соответствии с этим документом, Кабмин уполномочил Министерство топлива и энергетики по предоставлению НАК "Нафтогаз Украины" принимать решения о переведении предприятий на резервные виды топлива в соответствии с ежегодными графиками, утвержденными Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями.

Постановление определяет порядок формирования графика перевода предприятий на резервные виды топлива и предусматривает наличие у предприятий заключенных договоров на поставки топлива для пополнения его резерва.

Кроме того, постановлением упорядочиваются функции Государственной инспекции по энергосбережению относительно контроля за переводом предприятий на резервные виды топлива, прекращением (ограничением) газоснабжения предприятий.

Также предусматривается введение персональной ответственности руководителей предприятий при создании необходимом запаса резервного топлива, его пополнения и за использование высвобождения объемов природного газа с момента перевода предприятий на резервные виды топлива.