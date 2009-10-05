Объем розничной торговли в еврозоне снизился

В августе 2009 года, по сравнению с июлем 2009 года, объем розничной торговли в еврозоне уменьшился на 0,2%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – на 0,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В августе 2009 г., по сравнению с августом 2008 г., объем розничной торговли уменьшился на 2,6% в еврозоне и на 1,8% в ЕС-27.

В августе 2009 года розничная торговля “продуктами питания, напитками и табаком” по сравнению с июлем 2009 года выросла в еврозоне на 0,5%, в ЕС-27 – на 0,3%. Непродовольственный сектор уменьшился на 0,6% в обеих зонах.

Рост объемов розничной торговли в августе 2009 г., по сравнению с июлем 2009 г., был наибольшим в Польше (1,5%) и Испании (1,4%). Наибольшее снижение объемов розничной торговли – в Латвии (-3,3%), Швеции (-2,7%), Литве (-2,3%) и Австрии (-2,0%).

В августе 2009 года, по сравнению с августом 2008 года, розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 1,3% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-27. Непродовольственный сектор снизился на 3,2% в еврозоне и на 2,1% - в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Польше (6,8%) и Австрии (1,3%). Наибольшее снижение зарегистрировано в Латвии (-30,3%), Эстонии (-20,6%), Литве (-20,3%) и Словении (-13,2%).

В июле 2009 года объем розничной торговли, по сравнению с июнем 2009 года, уменьшился на 0,2% в еврозоне и не изменился в ЕС-27.

***В зону евро с 2009 года входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.