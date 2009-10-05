“Ривнеазоту” предоставлены льготы на природный газ

Кабинет министров Украины принял решение включить ОАО «Ривнеазот» в перечень предприятий-производителей азотных минеральных удобрений, на которые распространяется действие постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) от 14 августа 2009 года № 948 «Об утверждении предельного уровня цены на природный газ для предприятий-производителей азотных минеральных удобрений».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерство промышленной политики.

Согласно сообщению, Министерство топлива и энергетики вместе с НАК «Нафтогаз Украины» должно срочно обеспечить поставки ОАО «Ривнеазот» газа по ценам, определенным постановлением НКРЭ.

Также Государственная налоговая администрация обязана обеспечить возмещение предприятию налога на добавленную стоимость, срок уплаты по которому наступил.

Как сообщал УНИАН, 14 августа НКРЭ приняла решение о снижении уровня предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тысячу кубометров.

Уровень предельной цены для предприятий химпрома понижен в связи с рекомендациями правительства и с учетом существенного ухудшения финансового положения отечественных предприятий химической отрасли.

Предполагалось, что по такой цене газ будут получать пять предприятий – производителей азотных минеральных удобрений: ОАО «Днепроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

В сентябре трудовой коллектив ОАО "Ривнеазот" обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой посодействовать снижению предельной цены на природный газ для предприятия до 1584,4 грн. за тысячу кубометров, как это было сделано для других химических предприятий страны.

Справка УНИАН. ОАО «Ривнеазот» является одним из основных производителей аммиачной селитры в Украине.