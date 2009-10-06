В США промзаказы сократились на 0,8%

Согласно информации Министерства торговли США, в августе 2009 года количество промышленных заказов сократилось на 0,8%, по сравнению с предыдущим месяцем, составив 352,89 млрд долл. против 355,72 млрд долл. в июле.

Во многом аналитики склонны оправдать это снижение сезонными факторами. Но в целом, эти данные энтузиазма в себе не несут. Экономика стала меньше потреблять, что является отрицательным фактором.