В США промзаказы сократились на 0,8%

10:37, 06 октября 2009
Промышленность
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Согласно информации Министерства торговли  США, в августе 2009 года количество промышленных заказов сократилось на 0,8%, по сравнению с предыдущим месяцем, составив 352,89 млрд долл. против 355,72 млрд долл. в июле. 

Во многом аналитики склонны оправдать это снижение сезонными факторами. Но в целом, эти данные энтузиазма в себе не несут. Экономика  стала меньше потреблять, что является отрицательным фактором.

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