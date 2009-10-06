Введены антидемпинговые пошлины в отношении импорта шприцов

Украина ввела антидемпинговые пошлины в отношении импорта медицинских шприцов происхождением из Великобритании, Северной Ирландии, Испании, Германии и Китая сроком на 5 лет.

Об этом сказано в официальном сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), обнародованном в газете "Урядовий кур’єр" от 6 октября т.г.

Согласно сообщению, соответствующее решение МКМТ приняла 29 сентября т.г.

Расследование в отношении импорта шприцов было возбуждено МКМТ 30 июля 2008 года на основании заявлений ОАО «Гемопласт» и ЗАО «Теюмень-Медико-Смила».

По итогам расследования МКМТ установила, что в период с 2005 по 2007 год импорт медицинских шприцов объемом 2 мл из КНР, объемом 5 мл из Испании и КНР, объемом 10 мл из Испании, КНР, Великобритании, ФРГ и Северной Ирландии увеличился на 10190,3%, 66,6% и 96,9% соответственно. Вследствие этого доля импорта в потреблении этого товара в Украине возросла на 9300%, 49,4% и 107,6% на фоне сокращения присутствия на рынке продукции заявителей на 31,8%, 30,2% и 15,8% соответственно.

В этой связи МКМТ решила ввести антидемпинговые пошлины на медицинские шприцы в размерах: для шприцов объемом 2 мл происхождением из КНР – 24,36%, объемом 5 мл из КНР – 54,15%, объемом 10 мл из КНР – 347,14%, объемом 5 мл из Испании – 10,54%, объемом 10 мл из Испании – 196,38%, объемом 10 мл из Великобритании и Северной Ирландии – 23%, объемом 10 мл из ФРГ – 37%.

Решение комиссии вступает в силу через 30 дней после его опубликования.