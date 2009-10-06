У владельцев «Ривнеазота» не хватит денег на запуск зимой

Если «Ривнеазот» не запустится в октябре, у его владельцев может не хватить денег на зарплату действующих сотрудников или на запуск в начале 2010 года.

Такой прогноз сделал эксперт ГП «Держзовнишинформ» в обзоре «Товарный монитор. Конъюнктура» №36.

По мнению эксперта, положение завода усугубляется слишком неудачной рыночной конъюнктурой и пока еще высокими ценами на газ.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. ОАО "Ривнеазот" перешло на трехдневную рабочую неделю, минудобрения фактически не производились.

14 августа Нацкомиссия регулирования электроэнергетики приняла решение о снижении уровня предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тысячу кубометров, при этом "Ривнеазот" не был включен в этот список.

В сентябре трудовой коллектив ОАО "Ривнеазот" обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой посодействовать снижению предельной цены на природный газ для предприятия до 1584,4 грн. за тысячу кубометров, как это было сделано для других химических предприятий страны.

Главный инженер «Ривнеазота» Владимира КОВАЛЕНКО сказал 3 сентября, что если Кабинет министров примет решение о включении предприятия в список НКРЭ, что предусматривает установление предельной цены на природный газ для производителей азотных удобрений на уровне 1584,4 грн. за 1000 кубометров, они готовы полностью возобновить производство в течение 5 дней. По его словам, возобновлять производство при действующей для «Ривнеазота» цене не имеет смысла, поскольку оно не будет рентабельным. В.КОВАЛЕНКО также отметил, что за 7 месяцев этого года «Ривнеазот» понес убытки в размере 177 млн. грн.

В начале октября Кабинет министров Украины принял решение включить ОАО «Ривнеазот» в перечень предприятий-производителей азотных минеральных удобрений, на которые распространяется действие постановления НКРЭ от 14 августа 2009 года № 948 «Об утверждении предельного уровня цены на природный газ для предприятий-производителей азотных минеральных удобрений».

Справка УНИАН. ОАО «Ривнеазот» является одним из основных производителей аммиачной селитры в Украине.